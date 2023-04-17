"Машина - хлам, семья пострадала": страшное ДТП на главной трассе в Приморье

Страшное ДТП произошло на главной трассе в Приморье. Так, в районе 134 км автодороги "Артём-Находка-порт Восточный" в автоаварии пострадала семья из четырех человек, сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.
Популярные статьи
- В Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны «Лев Чернавин»
- В Заполярье открыли мемориал воинам-танкистам Северного флота
- Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 апреля 2023 г.)
Свежие комментарии