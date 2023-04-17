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"Машина - хлам, семья пострадала": страшное ДТП на главной трассе в Приморье

"Машина - хлам, семья пострадала": страшное ДТП на главной трассе в Приморье

Страшное ДТП произошло на главной трассе в Приморье. Так, в районе 134 км автодороги "Артём-Находка-порт Восточный" в автоаварии пострадала семья из четырех человек, сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

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