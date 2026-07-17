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Старченко вошел в тренерский штаб «Номада». Форвард стал чемпионом Казахстана с клубом и завершил карьеру

Нападающий Роман Старченко вошел в тренерский штаб « Номада ». 40-летний форвард выступал в составе «Барыса» 17 сезонов, ему принадлежит рекорд КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819).

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