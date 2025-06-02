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Несекретные материалы

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Джинсы Мединского

Джинсы Мединского

Когда я увидел сходящего по трапу прилетевшего в Стамбул самолета главу российского делегации, одетого в джинсики и стильный кардиган (да, собственно, вся делегация была "прикинута" весьма пёстро) - я подумал: ай, какие молодцы!Как хорошо показали рядящейся в псевдомилитари, вслед за наркоклоуном, украинской делегации, как тонко намекнули: если вы не уважаете собеседников - то с чего оппоненты будут вас уважать?Но, увы, непосредственно на самих переговорах наша делегация уже была, как положено, "на костюмах".

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