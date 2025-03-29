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Собянин: в Москве для бойцов СВО за год провели около 900 концертов

Собянин: в Москве для бойцов СВО за год провели около 900 концертов

В 2024 году на концертных площадках Москвы состоялось более двух тысяч мероприятий, которые посетили около двух миллионов зрителей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале Градоначальник отметил, что особое внимание было уделено участникам спецоперации и жителям новых территорий.

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