Собянин: в Москве для бойцов СВО за год провели около 900 концертов

В 2024 году на концертных площадках Москвы состоялось более двух тысяч мероприятий, которые посетили около двух миллионов зрителей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале Градоначальник отметил, что особое внимание было уделено участникам спецоперации и жителям новых территорий.