Депутат Бессараб: повысить возраст молодежи до 40 лет нужно для трудовых гарантий

В России заявили о планах повысить возраст молодежи до 38 лет. Есть вероятность, что это не последняя планка и установить ее могут на еще более солидный возраст, считает депутат Госдумы Светлана Бассараб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии