Этому научила СВО – «Ахмат» обновят

«Ремдизель» обновил бронемашину З-СТС «Ахмат» и готовится начать ее выпуск уже с 2025 года.У «Ахмата» 5 дверей, что облегчает десантирование, а в салоне могут быть установлены носилки для перевозки раненных.
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