Я строю

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Кто же про это напишет? Нет конечно. Таких авторов надо в расход за баню выводить, а тушки в выгребную яму скидывать.Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    мне вот интересно, что он про 90е не написал как русских выгоняли с казахстана? когда с у-ка люди бросали все и пешко...Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    согласен с вами. это дебил писал... который не родился как я в казахстане и не прожил там 20лет и имея родню там... к...Как устроена жизн...

Абутилон светолюбивое растение, длительно цветущее, имеет высокую скорость роста

Абутилон светолюбивое растение, длительно цветущее, имеет высокую скорость роста

Абутилон - светолюбивое, долгоцветущее растение с высокой скоростью роста. В своей родной среде обитания он растет очень быстро и за несколько лет может превратиться в большой кустарник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх