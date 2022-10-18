Абутилон светолюбивое растение, длительно цветущее, имеет высокую скорость роста

Абутилон - светолюбивое, долгоцветущее растение с высокой скоростью роста. В своей родной среде обитания он растет очень быстро и за несколько лет может превратиться в большой кустарник.
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