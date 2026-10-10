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Регионы России

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Пассажирский самолет Airbus подал сигнал бедствия над Чилийским побережьем

Пассажирский самолет Airbus подал сигнал бедствия над Чилийским побережьем

Пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из столицы Чили Сантьяго в город Трухильо в Перу, подал сигнал бедствия во время полета над Чилийским побережьем.

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