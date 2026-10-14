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Царьград

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Новосибирск расширит узел у Речного вокзала к 2027 году

Новосибирск расширит узел у Речного вокзала к 2027 году

Вице-мэр Новосибирска Иосиф Кодалаев объяснил необходимость расширения транспортно-пересадочного узла у Речного вокзала устаревшей инфраструктурой, которая не справляется с возросшим трафиком, особенно в направлении Академгородка.

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