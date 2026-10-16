Преподавателей вузов в Петербурге ждет индексация зарплат в 2027 году. 🔹Как сообщил замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук на заседании Госдумы, выплаты увеличат на 6,8% — такая индексация заложена в параметрах бюджета на 2027 год.