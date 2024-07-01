Из Новой Зеландии в Австралию уехало рекордное число молодых работников

Рекордное число людей, уезжающих из Новой Зеландии на заработки в Австралию, может негативно сказаться на новозеландском рынке труда в среднесрочной перспективе, сообщает 1 июля Radio New Zealand со ссылкой на отчет экономического аналитического центра Infometrics.