Из Новой Зеландии в Австралию уехало рекордное число молодых работников

Рекордное число людей, уезжающих из Новой Зеландии на заработки в Австралию, может негативно сказаться на новозеландском рынке труда в среднесрочной перспективе, сообщает 1 июля Radio New Zealand со ссылкой на отчет экономического аналитического центра Infometrics.
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