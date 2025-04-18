В Вашингтоне среди бизнеса и чиновничьего аппарата много страха и неизвестности с приходом президента Дональда Трампа, так что сейчас американским элитам не до Украины.
В Вашингтоне много страха. И сейчас не до Украины – террорист Пономарев
Комментарии
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Eduard
А при Байдене? Толькоюпосылали миллиарды Украине и другим аферистамЭто политика? Странная политика!
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18 час.
Eduard
Пономарьхренов,никтоюв мире не обязан кормить странунпреступницу Украину,где к власти приходят на переворотах,а у власти уголовники.ты своё лично имущество им подари!
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18 час.
Eduard
Пономарев больной даун.Ое уже плохое от хорошего не отличает.это и понятноа тоюего из Америки выгонят)
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18 час.
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