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Инженер Boeing заявил о серьезном дефекте в фюзеляжах у 787 Dreamliner

Инженер Boeing заявил о серьезном дефекте в фюзеляжах у 787 Dreamliner

Фюзеляжи дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner содержат серьезные дефекты. Об этом 9 апреля сообщил один из инженеров американской компании Boeing Сэм Салехпур в интервью газете The New York Times (NYT).

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