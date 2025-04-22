Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Фурцев
    Как не обращать внимание?- если обосрался и воняет на всю Европу. Зачем нам серуны в стране.Загасить Гашека: ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Пинками гнать этого ламбсдорфа из России , пусть скотина знает, что он не достоин своего предка, который служил на бл...Власти Бранденбур...
  • vagas Karlito
    Там в ЕС за глаза надеются на Орбана!) А вдруг он  изменит тактику!? Наверное у них есть в запасе  план  если подобно...Орбан на референд...

Экс-дипломат Уотерс: КНР и США находятся в состоянии новой холодной войны

Экс-дипломат Уотерс: КНР и США находятся в состоянии новой холодной войны

Китай и США все ближе подходят к затяжному конфликту, торговое противостояние может перерасти в полномасштабную геополитическую конфронтацию, заявил The Wall Street Journal бывший американский дипломат Рик Уотерс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Причем янки придумывают себе врагов,страны,которые им нисего плохого не сделали и грозят!
Ответить
21 час.
Eduard
для меня Китай важнее чем мигрантские ущлепки Америки с их ложными ценностями!
Ответить
21 час.
наверх