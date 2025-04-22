Экс-дипломат Уотерс: КНР и США находятся в состоянии новой холодной войны

Китай и США все ближе подходят к затяжному конфликту, торговое противостояние может перерасти в полномасштабную геополитическую конфронтацию, заявил The Wall Street Journal бывший американский дипломат Рик Уотерс.
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