🇺🇦 Псины просроченного😂 продолжают охотится на мужское население страны☠️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Повестки #Могилизация.
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🇺🇦 Псины просроченного😂 продолжают охотится на мужское население страны☠️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Повестки #Могилизация.
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