Исследователи сообщают о связи между болезнью Альцгеймера и лечением гормоном роста человека

В новом исследовании ученые описали пять клинических случаев болезни Альцгеймера у людей, которых в детстве лечили гормоном роста человека, полученным из трупов (c-hGH), который использовался в Великобритании с 1959 по 1985 год.
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