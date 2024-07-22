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Автомобили BAIC стали доступнее на сумму от 100 до 550 тысяч рублей

Автомобили BAIC стали доступнее на сумму от 100 до 550 тысяч рублей

В России произошло существенное изменение цен на автомобили китайской марки BAIC. По данным "Автоновостей дня", четыре модели компании стали доступнее на сумму от 100 до 550 тысяч рублей за счет появления новых скидок и увеличения существующих.

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