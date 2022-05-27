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Камбэк Канады на ЧМ по хоккею 2022, Федотов нужен ЦСКА и «Динамо», Вяльбе не переизбрали в совет FIS, «Голден Стэйт» в финале НБА, Макдэвид вывел «Эдмонтон» в финал Запада и другие новости утра

Камбэк Канады на ЧМ по хоккею 2022, Федотов нужен ЦСКА и «Динамо», Вяльбе не переизбрали в совет FIS, «Голден Стэйт» в финале НБА, Макдэвид вывел «Эдмонтон» в финал Запада и другие новости утра

Доброе утро! Пятница начинается с дайджеста главных новостей  ☀️ 1. На ЧМ по хоккею 2022 прошли матчи 1/4 финала.

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