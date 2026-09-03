🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — военный волонтёр, публицист, руководитель Фонда «Всеединство» Сергей Богатырёв Когда враждебный нам Запад в промышленных масштабах генерирует зло.