Перемирие по-европейски: Запад давит на Москву, игнорируя реальность украинского конфликта Ирина ВальковаЛидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с резонансным заявлением, потребовав от России согласия на 30-дневное полное прекращение огня на Украине.
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