Маск предрек обрушение линии фронта ВСУ при отключении Starlink

Американский предприниматель Илон Маск, чья компания SpaceX разработала систему спутниковой связи Starlink, заявил, что ограничение доступа к этой технологии на Украине приведет к обрушению передовой линии ВСУ.
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