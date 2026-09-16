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Wood Mackenzie предупреждает о риске роста доли импорта газа в ЕС выше 98%

Wood Mackenzie предупреждает о риске роста доли импорта газа в ЕС выше 98%

Эксперты Wood Mackenzie предупредили, что Евросоюз рискует практически полностью перейти на импортный газ к 2050 г.

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