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Пятый канал

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Докатились: Колобок вошел в число претендентов на звание «Слово года»

Докатились: Колобок вошел в число претендентов на звание «Слово года»

Сразу несколько выражений, связанных с современными технологиями, интернет-культурой и изменениями в повседневной речи, вошли в число претендентов на звание «Слово года — 2026».

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