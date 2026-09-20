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Geely Preface L Plus: 5-метровый гигант с лидаром, адаптивной подвеской и ценой от 1,45 млн рублей покоряет Китай!

Представьте: почти пять метров стильного седана, который выглядит так, будто сошел с концепт-кара, а стоит при этом как хороший смартфон в пересчете на рубли.

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