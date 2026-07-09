Роскачество дало рекомендации по защите гаджетов от влаги во время дождя

Полагаться только на "водонепроницаемость" не стоит: сильный косой дождь легко проникает в разъемы, а падение в лужу может нарушить герметичность даже у флагмана Многие современные смартфоны рекламируются как водонепроницаемые, но на практике даже самые дорогие модели могут выйти из строя при контакте с водой, что часто не покрывается гарантией.