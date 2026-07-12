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Ромеро об игре Аргентины на ЧМ-2026: «Похоже, мы просто не умеем побеждать без мучений. Мы делаем невероятное и останавливаться не собираемся»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о победе над Швейцарией (3:1) в дополнительное время в 1/4 финала чемпионата мира.

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