Cоздан сверхкомпактный ускоритель частиц с энергией в 10 миллиардов электрон-вольтУчёные из Техасского университета в Остине создали «Усовершенствованный лазерный ускоритель кильватерного поля», который имеет очень компактные размеры, но при этом генерирует высокоэнергетический пучок электронов — до 10 ГэВ или 10 миллиардов электрон-вольт.