Жителей Санторини эвакуируют после серии подземных толчков

По данным Междисциплинарного комитета по управлению рисками и кризисами Афинского университета, с 26 января по 22 февраля у греческого острова Санторини было зафиксировано более 20 000 незначительных землетрясений магнитудой 1 или выше, одно из них составило 5,3 магнитуды, сообщает REX 23 марта.