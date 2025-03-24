Жителей Санторини эвакуируют после серии подземных толчков

По данным Междисциплинарного комитета по управлению рисками и кризисами Афинского университета, с 26 января по 22 февраля у греческого острова Санторини было зафиксировано более 20 000 незначительных землетрясений магнитудой 1 или выше, одно из них составило 5,3 магнитуды, сообщает REX 23 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии