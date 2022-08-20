Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области продолжают поверять работу полиции

В рамках общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел и с целью реализации Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгат Хузин проверил работу отдела полиции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району.