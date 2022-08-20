Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области продолжают поверять работу полиции

В рамках общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел и с целью реализации Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгат Хузин проверил работу отдела полиции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины
- Российская сборная одержала триумфальную победу на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022
- "Снизят на 5 лет": новые изменения пенсионного возраста для пенсионеров 55/60 лет
Свежие комментарии