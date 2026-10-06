Стало известно, какие книги выбирают российские читатели

В Нижнем Новгороде с размахом прошла II Нижегородская книжная ярмарка: больше сотни издательств из 16 регионов привезли в столицу Приволжья 18 тонн книг – от комиксов и подростковой прозы до тяжёлой классики и нон-фикшена.
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