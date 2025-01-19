За день до официального вступления в должность президента США Дональд Трамп чётко продемонстрировал, что он всё же бизнесмен, а не […] The post Это банальный рэкет: Трамп потребовал с “TikTok” половину appeared first on Медиакратия.
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