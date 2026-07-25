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Царьград

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Турецкий боец Ислам Дулатов был госпитализирован перед боем

Турецкий боец Ислам Дулатов был госпитализирован перед боем

Турецкий боец UFC Ислам Дулатов был госпитализирован в Абу-Даби из-за инфекции перед поединком с Веллингтоном Турманом.

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