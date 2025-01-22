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Живого сельдяного короля вынесло на пляж в Мексике

Живого сельдяного короля вынесло на пляж в Мексике

Сельдяного короля, который предвещает катаклизмы, выбросило на пляж в Мексике.На пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас в Мексике серферы нашли сельдяного короля.

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