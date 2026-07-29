Москва пьет бензин из-под земли, а Юг – из последних цистерн В результате беспилотных ударов ВСУ по крупнейшим НПЗ топливный рынок нашей страны превратился в подобие лоскутного одеяла, гд.
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Москва пьет бензин из-под земли, а Юг – из последних цистерн В результате беспилотных ударов ВСУ по крупнейшим НПЗ топливный рынок нашей страны превратился в подобие лоскутного одеяла, гд.
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