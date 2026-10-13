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Газета.ру

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Чемпион мира Ривалдо пожелал россиянину Батракову сыграть за "Барселону"

Чемпион мира Ривалдо пожелал россиянину Батракову сыграть за "Барселону"

Обладатель «Золотого мяча» 1999 года и чемпион мира 2022 года Ривалдо заявил, что российский полузащитник Алексей Батраков способен в будущем перейти в «Барселону».

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