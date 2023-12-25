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Экс-советник Пентагона: в НАТО произошел раскол из-за побед России

Экс-советник Пентагона: в НАТО произошел раскол из-за побед России

Неудачи Запада в конфликте с Россией на Украине привели к расколу в НАТО. С таким утверждением выступил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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