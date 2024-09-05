«Проблема для нас». Глава Минэнерго высказался о последствиях атаки дронов на МНПЗ

Потребители не ощутят последствий пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе, возникшего после атаки беспилотников 1 сентября, но предприятию понадобится ремонт, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
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