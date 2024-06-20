Мошенники все чаще проворачивают «романтические» аферы с криптовалютой

Современные мошенники действуют более тонко, чем их предшественники. Сейчас все большую популярность приобретает так называемое «романтическое» мошенничество, когда жулики влюбляют в себе жертву и манипулируют ей вплоть до горького финала.
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