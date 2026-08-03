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«Ребят спрятал, а сам отвёл внимание на себя» На СВО героически погиб сын протоиерея Александра Ильяшенко Сергей

«Ребят спрятал, а сам отвёл внимание на себя» На СВО героически погиб сын протоиерея Александра Ильяшенко Сергей

Сергей Ильяшенко, сын одного из самых известных московских священников, настоятеля храма Всемилостивого Спаса, автора РНЛ протоиерея Александра Ильяшенко, героически погиб в ходе СВО 28 июля.

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