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Единый урок ´Ола - сестра Хатыни´.

Единый урок ´Ола - сестра Хатыни´.

14 января в ГУО ´Средняя школа №20 г. Бобруйска´ прошёл Единый урок ´Ола- сестра Хатыни´, посвящённый крупнейшей трагедии на территории нашей страны в период Великой Отечественной войны, связанной с уничтожением мирного населения.

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