14 января в ГУО ´Средняя школа №20 г. Бобруйска´ прошёл Единый урок ´Ола- сестра Хатыни´, посвящённый крупнейшей трагедии на территории нашей страны в период Великой Отечественной войны, связанной с уничтожением мирного населения.
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