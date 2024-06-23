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Песков: Путин в постоянном контакте с военными после удара ВСУ по Севастополю

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с социальным блоком правительства и военными после ракетного удара украинских боевиков по Севастополю, в результате которого погибли пять человек и пострадали более 100.

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