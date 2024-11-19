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На Украине признали продвижение ВС России на нескольких направлениях

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра. Успехи российских войск в наступлении признал украинский аналитический проект DeepState, соответствующий пост опубликован в Telegram.

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