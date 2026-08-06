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После трагедии с мужем и разрыва с дочерью она уехала из России: как сейчас живет продюсер Анастасия Калманович

После трагедии с мужем и разрыва с дочерью она уехала из России: как сейчас живет продюсер Анастасия Калманович

В 2000-х годах имя Анастасии Калманович ассоциировалось с роскошной жизнью, громкими светскими хрониками и влиятельными связями.

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