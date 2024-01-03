Российские войска ударили по позициям иностранных наемников в Харькове

Также ВС РФ поразили ангар с авиационными боеприпасами в городеВооруженные силы России поразили позиции иностранных наемников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове, сообщило Минобороны.
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