61-летний Джонни Депп снова станет отцом

Любимая девушка актера сообщила о помолвке. Депп вскоре снова может стать отцом LEGION-MEDIAФанаты Джонни Деппа взволнованы неожиданной новостью: его русская подружка Юлия Власова заявила, что стала невестой.
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