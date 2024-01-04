Пентагон анонсировал завершение обучения в США части пилотов ВСУ в 2024 году

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер анонсировал завершение обучения в 2024 году части пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят подготовку по управлению истребителями F-16 в США.
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