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Ассортимент тормозных дисков BLITZ расширился

В расширенной линейки тормозных дисков особое внимание следует обратить на следующие новинки: артикул BS0678 для Ford Tourneo и Transit 12, артикул BS0538 для Kia Carnival 05, артикул BS0676 для Great Wall Safe 02‑06.

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