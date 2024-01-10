В Калужской области сотрудники полиции оказали помощь замерзающему на трассе водителю неисправного автомобиля

08 января около 11 часов сотрудники отдельного батальона ГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Зюзин и Евгений Солдатов в ходе обеспечения безопасности дорожного движения на участке автодороги 1Р132 «Золотое кольцо» заметили припаркованный на обочине грузовой автомобиль с незаведенным двигателем.
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