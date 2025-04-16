Шторы в стиле прованс: советы по выбору, сочетанию с интерьером и 62 вдохновляющих фото

Оформляя дом в прованском стиле, следует уделить самое пристальное внимание окнам. Рассказываем, какие шторы подходят для этого направления и на что обратить внимание при их выборе Дизайн в духе сельской Франции не терпит небрежного подхода: чтобы он выглядел целостным и гармоничным, нужно учесть много важных моментов.
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