Шторы в стиле прованс: советы по выбору, сочетанию с интерьером и 62 вдохновляющих фото

Оформляя дом в прованском стиле, следует уделить самое пристальное внимание окнам. Рассказываем, какие шторы подходят для этого направления и на что обратить внимание при их выборе Дизайн в духе сельской Франции не терпит небрежного подхода: чтобы он выглядел целостным и гармоничным, нужно учесть много важных моментов.