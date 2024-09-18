«Это только начало»: американские СМИ — о попытке покушения на Дональда Трампа

Американские СМИ — о попытке покушения на Трампа Татьяна Безрукова Западные СМИ обсуждают подробности второго неудавшегося покушения на Дональда Трампа, которое произошло на территории гольф-клуба через девять недель после первого инцидента.
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